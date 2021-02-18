Холодные воздушные массы покидают территорию Азербайджана, интенсивных осадков не ожидается - глава нацслужбы

БАКУ /Trend/ - Сегодня днем ​​и ночью, а также утром 19 февраля в некоторых местах республики будут наблюдаться осадки. Однако сильных дождей не ожидается, поскольку процесс ослабевает.

Об этом в четверг сказала Trend глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, холодные атмосферные циклоны, пришедшие в нашу страну из Турции, уже покидают территорию республики. Поэтому интенсивных дождей в регионах не ожидается.

"Однако минувшей ночью в некоторых регионах страны выпал сильный снегопад. Наибольшее количество осадков выпало на Малом Кавказе. Количество осадков в Гяндже и Агстафинском районе в течение дня было близко к месячной норме осадков. В этом районе образовалось 28-сантиметровый снежный покров. Высота снега на Большом Кавказе доходила до 40 см. Температура резко упала до минус 14 градусов в горах и высокогорьях", - сказала Умайра Тагиева.

По ее словам, в Баку в основном шел мокрый снег.

"По мере приближения к Баку процесс смягчается, и поэтому осадки выпадают в виде мокрого снега. Сегодня вечером температура в столице упала до минус одного градуса. Облака двигаются в восточном направлении", - уточнила Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)