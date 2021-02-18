С 21 февраля в Азербайджане вновь ухудшатся погодные условия

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса. Однако с 21 февраля на территории республики вновь ожидается нестабильная погода.

Об этом в четверг сказала Trend глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, согласно спутниковым данным, в настоящее время над Средиземным морем образуется циклон. Прогнозируется, что он достигнет Азербайджана во второй половине 20 февраля.

"Поэтому 21 и 22 февраля погода на территории страны ожидается нестабильной. По прогнозам, на горных и предгорных территориях выпадет снег, а в Баку осадки выпадут в виде дождя", - уточнила Умайра Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)