Температура воздуха в Азербайджане ниже климатической нормы - глава нацслужбы
БАКУ /Trend/ - В настоящее время температура воздуха в Азербайджане на два градуса ниже месячной климатической нормы.
Об этом в четверг сказала Trend глава Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.
По ее словам, в результате процесса, наблюдаемого с 17 февраля, самые низкие показатели температуры зафиксированы в горных и предгорных районах страны.
"В Шахдаге, Грызе на Большом Кавказе и в горных районах Малого Кавказа температура упала до минус 14 градусов. В низменных районах страны температура колебалась в пределах от -1 до +3 градусов", - уточнила Умайра Тагиева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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