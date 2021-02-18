Температура воздуха в Азербайджане ниже климатической нормы - глава нацслужбы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время температура воздуха в Азербайджане на два градуса ниже месячной климатической нормы.

Об этом в четверг сказала Trend глава Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, в результате процесса, наблюдаемого с 17 февраля, самые низкие показатели температуры зафиксированы в горных и предгорных районах страны.

"В Шахдаге, Грызе на Большом Кавказе и в горных районах Малого Кавказа температура упала до минус 14 градусов. В низменных районах страны температура колебалась в пределах от -1 до +3 градусов", - уточнила Умайра Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)