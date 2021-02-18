В Азербайджане увеличены пенсии до 6300 работающих пенсионеров

БАКУ / Trend/ - За последний год Госфонд социальной защиты после пересчета увеличил пенсии 6297 пенсионеров, проработавших минимум 6 лет после назначения пенсии по возрасту, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В соответствии с законом "О трудовых пенсиях", если гражданин после назначения пенсии по возрасту работает, то через каждые 6 лет взносы за соцстрахование, накопленные на его счету, делятся на 72 (6 лет х 12 месяцев) и прибавляются к его пенсии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)