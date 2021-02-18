Профессора зарубежных университетов привлечены для преподавания в UNEC

В UNEC с целью повышения качества обучения и применения международного опыта привлечены 9 профессоров и ученых из зарубежных стран для преподавания.

С III модуля профессора и ученые ведущих университетов России, Турции, Португалии и Венгрии будут преподавать в дистанционной форме студентам, обучающимся в UNEC на ступени бакалавра и магистратуры. Ученые Измирского университета Бакырчай, Сельчук, университета Анкары Хаджи Байрам Вели, Черноморского технического университета, Белгородского государственного национально-исследовательского института, Европейской школы бизнеса Португалии, Восточно-Средиземноморского университета Кипра в течение преподавания поделятся опытом высшего учебного заведения, которые они представляют, а также а международным опытом.