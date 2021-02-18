Семьям шехидов и пропавших без вести в Отечественной войне Азербайджана оказывается социально-психологическая поддержка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана и органы местной исполнительной власти осуществляют деятельность по оказанию социально-психологической поддержки членам семей военнослужащих, ставших шехидами или пропавших без вести во время Отечественной войны.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на оборонное ведомство, офицеры и госслужащие Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны, а также представители органов местной исполнительной власти встретились с членами семей шехидов и пропавших без вести в Отечественной войне, поинтересовались их социальными и бытовыми проблемами, провели совместную работу по решению этих проблем.

В ходе встреч была проведена беседа с членами семей военнослужащих, пропавших без вести, а также даны рекомендации по реальной ситуации в соответствии с требованиями психологической работы.

Составлен список членов семей, нуждающихся в психологическом восстановлении и реабилитации, который был представлен специалистам для проведения специализированного психологического обследования.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)