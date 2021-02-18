ОАО "Азеришыг" не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения цен

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения тарифов на электроэнергию в стране. Об этом сказал в четверг Trend руководитель пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, распространенная информация о повышении тарифов на электроэнергию внутри страны не соответствует действительности.

"В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о повышении тарифов на электроэнергию, но эта информация не соответствует действительности. ОАО "Азеришыг" не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения тарифов на электроэнергию", - сказал он.

Отметим, что сегодня в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о повышении тарифов на электроэнергию со стороны Тарифного совета. Согласно данной информации, по решению Тарифного совета цена на электроэнергию составит 0,14 AZN.

Напомним, что в настоящее время абоненты из группы населения платят 0,07 AZN до 300 кВтч и 0,11 AZN за более 300 кВтч. Для абонентов не из группы населения цена составляет 0,11 AZN за кВтч.

(Автор: Самир Али. Редактор: Наталья Кочнева)