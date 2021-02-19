Профессор Азербайджанского медуниверситета призвал не верить слухам по поводу вакцинации

БАКУ /Trend/ - Профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбулла сегодня был вакцинирован от COVID-19.

Как передает в пятницу Trend, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Он призвал всех подключиться к процессу вакцинации.

"Сегодня мне сделали прививку от COVID-19 в Учебно-хирургическом корпусе Азербайджанского медицинского университета по расписанию – с интервалом 28 дней. Призываю всех, кто не решается пройти вакцинацию, не верить распространяемым слухам. Профилактика предпочтительнее и важнее лечения", – написал Адиль Гейбулла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)