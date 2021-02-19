Профессор Азербайджанского медуниверситета призвал не верить слухам по поводу вакцинации
БАКУ /Trend/ - Профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбулла сегодня был вакцинирован от COVID-19.
Как передает в пятницу Trend, об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Он призвал всех подключиться к процессу вакцинации.
"Сегодня мне сделали прививку от COVID-19 в Учебно-хирургическом корпусе Азербайджанского медицинского университета по расписанию – с интервалом 28 дней. Призываю всех, кто не решается пройти вакцинацию, не верить распространяемым слухам. Профилактика предпочтительнее и важнее лечения", – написал Адиль Гейбулла.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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