У шехида Отечественной войны Азербайджана родилась дочь(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - У шехида Отечественной войны Азербайджана родилась дочь.

Как передает в пятницу Trend, после пяти лет брака у шехида Агагардаша Аббасова родилась дочь. Ее назвали Илькнур.

Отметим, что старший лейтенант Агагардаш Аббасов стал шехидом в боях на Физулинском направлении в день своего рождения – 28 сентября 2020 года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)