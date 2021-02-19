У шехида Отечественной войны Азербайджана родилась дочь(ФОТО)
БАКУ /Trend/ - У шехида Отечественной войны Азербайджана родилась дочь.
Как передает в пятницу Trend, после пяти лет брака у шехида Агагардаша Аббасова родилась дочь. Ее назвали Илькнур.
Отметим, что старший лейтенант Агагардаш Аббасов стал шехидом в боях на Физулинском направлении в день своего рождения – 28 сентября 2020 года.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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