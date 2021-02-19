На освобожденных территориях Азербайджана обезврежено 880 мин - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Группа пиротехников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает операции разминирования освобожденных территорий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.
До сегодняшнего дня обезврежено 880 единиц мин и 27 неразорвавшихся боеприпасов: 390 мин были противопехотными, 490 - противотанковыми.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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