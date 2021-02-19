Агентства по развитию МСБ Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре особое место было уделено сотрудничеству между двумя странами в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ).

В форуме, где приняли участие официальные лица и бизнесмены из обеих стран, также было представлено Агентство по развитию МСБ Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в агентстве, в своем выступлении на мероприятии председатель Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что сотрудничество в области МСБ является одним из важных направлений азербайджано-турецких экономических отношений, и агентство всегда придавало особое значение богатому опыту братской Турции в поддержке малого и среднего бизнеса и создании новых механизмов стимулирования.

Сообщив о мерах, принимаемых в рамках совместного сотрудничества, Орхан Мамедов коснулся перспектив сотрудничества и развития отношений между МСБ двух стран. Глава агентства подчеркнул важность укрепления совместных усилий партнерских организаций в направлении расширения связей между МСБ обеих стран, создания совместных предприятий, предоставления товаров и услуг для обоих рынков, а также использования преимуществ выгодного географического положения в транспортно-логистическом секторе.

В рамках бизнес-форума между Агентством по развитию МСБ Азербайджана и Конфедерацией малых предпринимателей и ремесленников (TESK) Турции, а также с Конфедерацией бизнесменов Турции были подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в соответствующей сфере.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров )