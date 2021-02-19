Видя разрушенные дома на освобожденных территориях, чувствуешь себя очень плохо - житель Губадлинского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Видя разрушенные, буквально разобранные дома на освобожденных территориях, сердце человека заполняет грусть.

Об этом спецкору Карабахского бюро Trend сказал житель Губадлинского района Низами Ахмедов.

По его словам, в Мурадханлы, Марданлы и других селах района жизнь бурлила и процветала.

"Эти места были крайне живописными, люди занимались садоводством. А теперь мы видим, что армяне разрушили здесь все, превратив в руины эти места.

Раньше я работал в правоохранительных органах, воевал с армянами в первую Карабахскую войну. В то время мы охраняли границу с Арменией, и ни один метр нашей земли не был оккупирован. После прихода к власти тандема НФА и "Мусават" села остались без руководителя, не было лидера, и армяне, воспользовавшись этим, изгнали отсюда местное население", - сказал Ахмедов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)