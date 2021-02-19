С завтрашнего дня погода на территории Азербайджана вновь ухудшится

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего полудня и до второй половины вокресенья в Баку и на Абшеронском полуострове будут наблюдаться переменные дожди, местами сильные, скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/сек, в некоторых районах полуострова - до 20 м/сек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В районах Азербайджана с завтрашнего утра и до второй половины воскресенья - переменные осадки, местами будет идти снег, в отдельных районах снегопад, западный ветер местами будет усиливаться до 20-25 м/сек. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)