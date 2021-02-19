БТА сообщает о плотности трафика на одном из основных проспектов Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На проспекте Гейдара Алиева по направлению к центру наблюдается повышенная плотность дорожного трафика.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Было отмечено, что из-за этого наблюдаются задержки в интервале между автобусами экспресс и регулярных линий в направлении станций метро "Ичери Шехер", "28 мая", "Гянджлик" и "Нариман Нариманов".

"Это второй такой случай на одной и той же дороге за сегодня. На этот раз причиной затора стал тот факт, что на выезде из тоннеля под Багировским мостом на проезжую часть из грузовика с бетономешалкой вылилась бетонная смесь", - уточнили в Агентстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)