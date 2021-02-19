ГЭЦ Азербайджана обратился к участникам экзаменов

БАКУ /Trend/ - Одним из важнейших моментов, которым уделяется внимание во время проводимых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) экзаменов, является обеспечение прозрачности процесса. Создание необходимых и равных условий для всех участников, контроль за соблюдением правил поведения на экзамене и другие принимаемые меры направлены на обеспечение справедливого отбора при оценке знаний. К сожалению, в некоторых случаях определенные люди незаконными путями пытаются добиться на экзаменах высоких показателей, сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ.

Было отмечено, что во время экзаменов чаще наблюдаются попытки пронести в здание мобильный телефон, использовать различные средства для списывания, поменять карточку для ответов и др. Однако все нарушения, которые происходят при входе в экзаменационный корпус, во время или после экзамена, проверяются сотрудниками ГЭЦ, а в случае необходимости и правоохранительными органами, и принимаются соответствующие меры.

Во время сегодняшнего экзамена для приема на госслужбу по группам должностей административного руководителя (тип А) у одного кандидата, который в настоящее время не является госслужащим и работает на контрактной основе в одном из государственных органов, был обнаружен голосовой передатчик. Устройство было выявлено контролерами зала, когда кандидат пытался его использовать, и после составления соответствующего протокола кандидат был отстранен от экзамена. В связи с этим будет сделано обращение в соответствующий государственный орган.

Подчеркивается, что такие факты усложняют работу ГЭЦ, так как Центру приходится тратить дополнительные средства и человеческие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность экзамена, справедливый отбор и выполнять другие обязательства.

Государственный экзаменационный центр призывает будущих экзаменуемых строго соблюдать правила и требования при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения, приеме на госслужбу, а также во время других экзаменов. Сообщается, что в отношении нарушителей будут приняты самые строгие меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)