ГЭЦ Азербайджана опубликовал результаты тестового экзамена по приему на госслужбу
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана опубликовал результаты проведенных сегодня тестовых экзаменов по группам, относящимся к должностям административного исполнителя на государственной службе (тип В).
Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, с 18:10 результаты экзаменов размещены на сайте центра. Кандидаты также могут получить информацию о результатах экзаменов, отправив свой "рабочий номер" посредством мобильных операторов на короткий номер 7727.
Апелляционная комиссия в связи с результатами экзаменов будет работать в Государственном экзаменационном центре 22-24 февраля с 14:00 до 17:00.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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