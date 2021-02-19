ГЭЦ Азербайджана опубликовал результаты тестового экзамена по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана опубликовал результаты проведенных сегодня тестовых экзаменов по группам, относящимся к должностям административного исполнителя на государственной службе (тип В).

Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, с 18:10 результаты экзаменов размещены на сайте центра. Кандидаты также могут получить информацию о результатах экзаменов, отправив свой "рабочий номер" посредством мобильных операторов на короткий номер 7727.

Апелляционная комиссия в связи с результатами экзаменов будет работать в Государственном экзаменационном центре 22-24 февраля с 14:00 до 17:00.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)