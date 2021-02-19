Фоторепортаж из сел Мурадханлы и Марданлы Губадлинского района

БАКУ /Trend/ - В результате 44-дневной Отечественной войны, завершившейся славной победой азербайджанской армии, были освобождены оккупированные на протяжении почти 30 лет земли. Среди освобожденных территорий есть и села Мурадханлы и Марданлы Губадлинского района.

Корреспонденты Карабахского бюро Trend побывали в этих селах. Во время поездки они стали свидетелями последствий армянского вандализма на этих территориях. Дома в селах разрушены – буквально не оставлено камня на камне, уничтожены участки с зелеными насаждениями.

Отметим, что село Мурадханлы было освобождено 2 ноября, а Марданлы – 7 ноября 2020 года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)