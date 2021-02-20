В Азербайджане все еще есть лица, не сумевшие подключиться к дистанционному образованию - министр

БАКУ /Trend/ - Учебным заведениям предоставлен бесплатный доступ к платформе Microsoft Teams, масштабы проекта расширяются с каждым днем. Однако некоторые семьи по-прежнему не могут подключиться к дистанционному обучению из-за отсутствия необходимых технологий.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает в субботу Trend.

По его словам, чтобы хотя бы частично устранить эти проблемы и создать условия для того, чтобы возможностями дистанционного обучения смогло воспользоваться больше людей, министерство образования налаживает сотрудничество с другими государственными и частными учреждениями, оказывает возможную поддержку в создании равных технологических возможностей.

"Смена формы обучения с очной на дистанционную по причине коронавируса создала новые реалии как для преподавателей, так и для учеников и их родителей. Учителя были вынуждены организовать онлайн-уроки с использованием самых современных электронных систем и платформ.

Пандемия поставила систему образования лицом к лицу с рядом вызовов. Возникли такие вопросы, как расширение инициатив по внедрению более гибкого и оптимального содержания и обучающих стратегий в системе образования, более широкое применение практики дистанционного обучения на всех уровнях образования, снабжение технологическим оборудованием и обеспечение качественного подключения к Интернету", - подчеркнул Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)