Начато исследование комбинации вакцин от COVID-19, разрешенных к применению в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Начаты клинические исследования в связи с комбинированным использованием вакцин от коронавируса - "Спутник V" российского производства и британского AstraZeneca.

Об этом говорится в Twitter- аккаунте российской вакцины под названием Sputnik-V, передает в субботу Trend.

Разработчики рассказали, что иммунитет, сформированный после первой дозы вакцины AstraZeneca, снижает эффективность ее второй дозы (55%), поэтому вторую дозу необходимо вводить спустя три месяца.

Для решения этой проблемы и предлагается использовать российский препарат в качестве второй дозы.

Напомним, что ранее министерство здравоохранения Азербайджана дало разрешение на проведение исследований комбинации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и вакцины, разработанной AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. В Азербайджане эти исследования будут начаты до конца февраля.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)