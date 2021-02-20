Фонд "YAŞAT" откроет счета на 5000 манатов для новорожденных детей еще двух шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает реализацию проекта, охватывающего детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

Как сообщили в субботу Trend в Фонде, были профинансированы необходимые расходы новорожденных детей еще двух шехидов - сына шехида Эльшада Мамедова, названного в честь отца Эльшадом, и дочери шехида Эмина Агазаде - Эмилии.

В рамках проекта матерям новорожденных передано по 1000 манатов, и на имя каждого новорожденного ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов.

Средства перечисляются на счета за счет накопленных в Фонде пожертвований. К этой сумме регулярно будут начисляться проценты, ребенок шехида сможет снять собранные средства по достижении 16-летнего возраста.

Отметим, что согласно договору, подписанному между банком и матерью, при необходимости мать сможет снять средства раньше, а также сможет обменять эту сумму на любую валюту.

Напомним, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда - "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)