В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения COVID-19, вылечились 147 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения COVID-19, 147 человек вылечились, двое скончались, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 232 973 случая заражения коронавирусом, из них 227 619 человек вылечились, 3 195 - скончались, число активных больных – 2 159.
За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 8 055 тестов на выявление коронавируса, всего проведено 2 543 880 тестов.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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