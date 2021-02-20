В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения COVID-19, вылечились 147 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения COVID-19, 147 человек вылечились, двое скончались, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 232 973 случая заражения коронавирусом, из них 227 619 человек вылечились, 3 195 - скончались, число активных больных – 2 159.

За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 8 055 тестов на выявление коронавируса, всего проведено 2 543 880 тестов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)