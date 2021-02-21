Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 22 февраля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, юго-западный ветер днем сменится на северо-западный, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем 7-9 тепла, в Баку – ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха днем составит 70-80%, ночью – 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 0-4 мороза, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 8-13 градусов мороза, в высокогорных территориях 15-17 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

(Редактор: Надир Насиров)