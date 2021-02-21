В Азербайджане выявлено еще 156 случаев заражения COVID-19, вылечились 142 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 156 случаев заражения COVID-19, 142 человека вылечились, трое скончались, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане было выявлено 233 129 случаев заражения коронавирусом, из них 227 761 человек вылечился, 3 198 – скончались, число активных больных – 2 170.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 236 тестов на выявление коронавируса, всего за время пандемии – 2 551 116 тестов.

(Редактор: Надир Насиров)