В Азербайджане выявлено еще 156 случаев заражения COVID-19, вылечились 142 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 156 случаев заражения COVID-19, 142 человека вылечились, трое скончались, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане было выявлено 233 129 случаев заражения коронавирусом, из них 227 761 человек вылечился, 3 198 – скончались, число активных больных – 2 170.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 236 тестов на выявление коронавируса, всего за время пандемии – 2 551 116 тестов.
(Редактор: Надир Насиров)
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