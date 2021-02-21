Кадры из села Сараллы Хаштаб Зангиланского района, подвергнувшегося армянскому вандализму (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одним из населенных пунктов Азербайджана, подвергшихся армянскому вандализму, является село Сараллы Хаштаб Зангиланского района.

Как сообщает Trend, дома, школа, медицинский пункт, сельский клуб и прочая инфраструктура в приграничном азербайджанском селе пришли в совершенно непригодное состояние.

Армяне полностью разрушили кладбище в селе Сараллы Хаштаб, а также в других населенных пунктах.

(Автор: Джейхун Алекберов. Редактор: Надир Насиров)