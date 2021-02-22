Вчера на высокогорных территориях Азербайджана было до 16 градусов мороза
БАКУ /Trend/ - Вчера на высокогорных территориях Азербайджана было зафиксировано до 16 градусов мороза, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
В Сарыбаше (Гах) толщина снежного покрова составила 42 см.
Температура воздуха в столице - Баку вчера была в пределах климатической нормы. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 0-2 градуса тепла, в Нахчыванской АР - 2-4, низменных районах 0-3, горных районах - 6-10 градусов мороза.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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