В Азербайджане разрабатывается новый законопроект о медиа

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа завершает разработку нового законопроекта "О медиа", сказал в интервью "Real TV" исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов.

По его словам, определенные направления уже известны: "Мы на стадии отмены закона "О средствах массовой информации" и принятия нового закона Азербайджана "О медиа".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)