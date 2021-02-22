Эксперты о сдаче вакцинированными лицами теста на COVİD во время поездки за рубеж

БАКУ /Trend/ - Гражданину Азербайджана, отправляющемуся за рубеж, не нужно будет сдавать тест на коронавирус, если он прошел полную вакцинацию, т.е. ему сделаны обе дозы вакцины, сказал в понедельник Trend эксперт по туризму Джейхун Ашуров.

По его словам, сейчас во время зарубежной поездки требуется предоставить негативный результат теста на COVİD-19: «В Азербайджане, как и в других странах, проводится вакцинация, поэтому если конкретное лицо, которое собирается выехать за рубеж, вакцинировано, то сдавать PCR-тест смысла нет. Вакцинированные лица во время поездки должны предоставить документ о том, что им сделана вакцина от COVİD-19».

Ашуров добавил, что те, кто отправляется в страны, где не требуется прохождение вакцинации, должны сдать тест на COVİD-19. В зависимости от страны, действительность негативного результата этого теста 48-72 часа.

Член Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Назрин Мустафаева сказала Trend, что справка о вакцинации, которая требуется от граждан во время зарубежной поездки, выдается посредством электронной системы.

По ее словам, информация обо всех вакцинированных лицах собирается в электронной базе. Введя fin-код удостоверения личности вакцинированных лиц, в системе можно получить информацию об этом: «Если вакцинированным гражданам потребуется документ о вакцинации при поездке за рубеж, то им будет предоставлена справка посредством этой системы".

Отметим, что у лица, вылетающего в Россию, Украину и Турцию, обязательно должен быть негативный результат PCR-теста на коронавирус, сданный за 48 часов до вылета.

Медицинская справка о негативном результате теста для вылета в Россию должна быть на русском, либо английском языках.

Для детей до 6 лет, вылетающих в Турцию, результат теста не требуется.

Лица, вылетающие в Грузию, должны представить документ о том, что прошли полную вакцинацию (получили две дозы вакцины).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)