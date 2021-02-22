В Азербайджане 75 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 72 новых случая заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 72 заболевших, скончались четыре человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 233 201 случай заражения COVID-19, из этого числа 227 836 человек вылечились, 3 202 – скончались. Продолжается лечение 2 163 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 3 942 теста, в целом за все время пандемии – 2 555 058 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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