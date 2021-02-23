Ведется работа по включению в учебники нашей победной истории - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ведется работа по включению в новом учебном году в учебники для II и VI классов нашей победной истории.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала заведующая отделом содержания, обучения и оценки общего образования Министерства Образования Азербайджана Вафа Ягублу.

По ее словам, в связи с этим созданы специальные темы и материалы.

"Поскольку за короткое время поменять все учебники невозможно, в настоящее время этот процесс осуществляется поэтапно. К новому учебному году совершенствуем учебники для II и VI классов. В эти учебники будут вноситься изменения и дополнения во всех соответствующих местах. Однако это не значит, что материалы о Победе будут изучать только ученики II и VI классов. Учебники - не единственный источник знаний, для обучения учителя используют и другие ресурсы", - добавила Вафа Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)