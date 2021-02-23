Фонд YAŞAT пригласил в Азербайджан турецких врачей для лечения раненых военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда YAŞAT, организации Министерства обороны и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в Азербайджан из Турции прибыла бригада врачей.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, в составе бригады в страну прибыли ортопеды, нейрохирурги, общие хирурги и врачи других специальностей.

В течение трех дней высококвалифицированные турецкие врачи обследуют более 150 военнослужащих, тяжело раненных во время Отечественной войны. Кроме того, Фонд на основании заключения врачей обеспечит отправку наших тяжелораненых ветеранов для лечения за границей.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)