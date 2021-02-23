ВОЗ провела оценочную миссию в пострадавших от конфликта регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Учитывая важность удовлетворения потребностей при профилактике инфекций во время борьбы с пандемией коронавируса и соблюдения контрольных мер, Азербайджанское представительство ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения и TƏBİB провело миссию для оценки соответствующих стандартов в пострадавших от конфликта регионах Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на представительство.

Миссия была осуществлена в рамках проекта "Инициатива солидарности для здоровья", финансируемого ЕС и реализуемого представительством ВОЗ в Азербайджане.

Во время миссии в медучреждениях Бардинского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов была проведена оценка лечения больных по скринингу и триажу в реанимационном, родильном, хирургическом отделениях и комнатах стерилизации, а также требований по управлению медицинскими отходами.

В рамках миссии с директорами вышеназванных больниц были проведены обсуждения путей возможной поддержки по предотвращению инфекций и удовлетворению потребностей в сфере контрольных мер, а также экспертами ВОЗ были даны рекомендации по повышению стандартов в этой области.

Наряду с этим почти для 100 медработников, в том числе врачей, эпидемиологов, медсестер и другого медперсонала, был проведен тренинг по приоритетным направлениям, выявленным во время обсуждений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)