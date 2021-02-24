Осадки в Азербайджане постепенно прекратятся с завтрашнего утра - гидрометслужба

БАКУ /Trend/ - Неблагоприятная погода в Азербайджане сохранится и сегодня, с перерывами будет идти снег, местами сильный, сказала в среду Trend директор Национальной гидрометеорологический службы Умайра Тагиева.

По ее словам, в результате вхождения на территорию страны холодных воздушных масс погода резко ухудшилась: "В большинстве районов выпал снег. Высота снежного покрова в Баку и на Абшеронском полуострове составляет около 5 см. Больше всего снега выпало в районах Большого Кавказа, где высота снежного покрова достигла полуметра. Одновременно дует сильный ветер, наблюдается метель. Максимальная скорость ветра в районах страны достигает 28 м/сек, в Баку и на Абшеронском полуострове - 25-28 м/сек, высота волн в открытом море составила 6 метров".

Тагиева добавила, что осадки постепенно прекратятся с завтрашнего утра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)