Высота снежного покрова в Сарыбаше составила 47 см

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы на 09:00, на территории Азербайджана идет снег, местами сильный, дует сильный северо-западный ветер.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Службу, высота снежного покрова в Астаре составила 23 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 18 мм.

В Сарыбаше (Гах) высота снежного покрова составляет 47 см.

Наибольшая скорость ветра была зафиксирована в Нефтчале (28 м/сек). В Баку скорость ветра составила 23 м/сек.

Высота волн в море достигала 6 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4.4-4.9, в низменных районах - 0-3, горных районах - 3-5, на высокогорных территориях - 8-12, в Нахчыванской АР - 3-8 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)