Самый холодный зимний день в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего вечера в Азербайджане резко похолодало.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Национальной гидрометслужбы на 09:00, на территории страны идет снег, местами сильный, дует сильный северо-западный ветер.
Высота снежного покрова в Баку и на Абшеронском полуострове составляет около 5 см.
Представляем фотокадры с улиц и проспектов столицы.
(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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