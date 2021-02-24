Самый холодный зимний день в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего вечера в Азербайджане резко похолодало.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Национальной гидрометслужбы на 09:00, на территории страны идет снег, местами сильный, дует сильный северо-западный ветер.

Высота снежного покрова в Баку и на Абшеронском полуострове составляет около 5 см.

Представляем фотокадры с улиц и проспектов столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)