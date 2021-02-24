На дорогах Баку-Губа и Гяндоб-Ялама наблюдается гололед
БАКУ /Trend/ - На ряде дорог на территории Азербайджана наблюдается гололед, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.
"Это автодороги Баку-Губа-госграница России, Гяндоб-Ялама, а также дорога на Агсуинском перевале. В районе автотрассы Баку-Шамахы- Евлах также идет снег, но автодвижение осуществляется", - сказал он.
Пириев отметил, что принимаются все меры для обеспечения движения на автомобильных дорогах.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Вопросы, связанные со спилом аварийных деревьев, должны решаться согласно законодательству – Минэкологии
Президент Ильхам Алиев: Я всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права