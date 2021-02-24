На дорогах Баку-Губа и Гяндоб-Ялама наблюдается гололед

БАКУ /Trend/ - На ряде дорог на территории Азербайджана наблюдается гололед, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

"Это автодороги Баку-Губа-госграница России, Гяндоб-Ялама, а также дорога на Агсуинском перевале. В районе автотрассы Баку-Шамахы- Евлах также идет снег, но автодвижение осуществляется", - сказал он.

Пириев отметил, что принимаются все меры для обеспечения движения на автомобильных дорогах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)