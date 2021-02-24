За последние 9 лет таких холодов в Баку не было - минэкологии
БАКУ /Trend/ - В последний раз подобный холодный февраль в Баку был зафиксирован в 2012 году, сообщили в среду в министерстве экологии и природных ресурсов в ответ на запрос Trend.
Как отметили в ведомстве, были зафиксированы 11 градусов мороза: "Это был рекордный показатель".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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