За последние 9 лет таких холодов в Баку не было - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В последний раз подобный холодный февраль в Баку был зафиксирован в 2012 году, сообщили в среду в министерстве экологии и природных ресурсов в ответ на запрос Trend.

Как отметили в ведомстве, были зафиксированы 11 градусов мороза: "Это был рекордный показатель".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)