МЧС Азербайджана о незаконных увольнениях и задержках зарплат в модульном госпитале ведомства

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана прокомментировало информацию о случаях незаконных увольнений и задержки зарплат в предусмотренном для лечения больных коронавирусом модульном госпитале ведомства.

Как сообщили в среду Trend в МЧС, строительство и ввод в эксплуатацию данного госпиталя в короткие сроки стали одним из важных шагов, предпринятых правительством Азербайджана в борьбе с вирусом в нашей стране на фоне стремительного распространения инфекции COVID-19 в мире.

"Находящий в поселке Зых Сураханского района Баку модульный госпиталь отвечает последним стандартам и играет важную роль в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

К сожалению, в последние дни на некоторых страницах в социальных сетях и в средствах массовой информации о деятельности больницы распространяется информация ложного и клеветнического характера. Таким образом, некоторые люди, которые раньше работали в больнице, но были уволены из-за истечения срока контракта или изъянов в работе, пытаются бросить тень на деятельность учреждения, утверждая, что их уволили незаконно. В частности, некоторые сотрудники, ссылаясь на задержку зарплаты за январь этого года, пытаются отвлечь внимание и тем самым запутать общественное мнение.

В связи с этим сообщаем, что в предусмотренном для лечения больных коронавирусом модульном госпитале Медицинского центра МЧС на контрактной основе работало более 2500 медицинских и немедицинских сотрудников. За этот период для персонала были созданы все необходимые условия, их требования, указанные в трудовом договоре, были удовлетворены в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Касательно задержки в зарплате, в министерстве сообщили, что, поскольку заработная плата персонала согласовывалась с соответствующими государственными органами в соответствии с законодательством, это вызвало потерю времени.

"Так как вопрос уже решен, все сотрудники в ближайшие дни получат зарплату.

В результате принятых государством в последние месяцы комплексных мер по лечению пациентов с коронавирусом наблюдается резкое снижение заболеваемости этим вирусом среди граждан. Уменьшение количества пациентов в больнице привело к расторжению с персоналом установленных законом контрактов. При расторжении договоров учитывались профессионализм и дисциплина сотрудников. Контракты были продлены с более профессиональными сотрудниками на условиях частичной занятости.

Отметим, что все сотрудники модульного госпиталя Медицинского центра МЧС охвачены социальным страхованием в соответствии с требованиями законодательства.

В связи с этим мы еще раз обращаемся к пользователям социальных сетей и СМИ и призываем их уточнять с министерством полученную информацию и не распространять недостоверные данные", - уточнили в МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)