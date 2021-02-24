Сотрудники НАНА в возрасте старше 65 лет прошли вакцинацию
БАКУ /Trend/ - Свыше 400 сотрудников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошли вакцинацию против COVİD-19.
Как сообщает в среду Trend, процесс охватил сотрудников в возрасте старше 65 лет. Вакцинация была проведена в модульной больнице Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
"Вакцинацию прошли свыше 400 наших сотрудников, и никаких поствакцинальных осложнений не было. Поскольку вакцинация проводится в два этапа, спустя некоторое время сотрудники будут вновь привиты против вируса", - уточнили в Национальной академии.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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