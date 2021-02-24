Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении лица, совершившего мошенничество

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей информации о незаконных действиях Джафарова Сулеймана Ханлар оглу в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре была проведена предварительная проверка, на основании результатов которой было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ходе проведенных следственно-оперативных действий возникли основательные подозрения в том, что в августе 2020 года С. Джафаров, представившись как руководящее должностное лицо государственного органа, пообещал помочь лицу, обратившемуся для поступления на службу в этот орган, поступить на работу без участия в конкурсе, и путем мошенничества присвоил 15 тыс. манатов этого гражданина под предлогом того, что их якобы необходимо передать полномочному руководящему должностному лицу.

Сегодня Джафарову было предъявлено обвинение по ст. 32.4, 178.2.4, 310, 312.2 УК АР, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, в той или иной форме участвовавших в совершении данного преступления.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)