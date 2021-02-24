"Азеригаз" готов оказать абонентам ряд услуг в холодную погоду

БАКУ /Trend/ - Абоненты могут обратиться в ПО "Азеригаз", если в холодную погоду возникнут неисправности в газовых приборах, используемых в квартирах. С таким сообщением "Азеригаз" обратился к населению, передает в среду Trend со ссылкой на ПО,

В структуре отметили, что сотрудники ПО окажут необходимую помощь в устранении неисправностей.

В ПО могут обратиться и абоненты, которые пользуются оплачиваемым счетчиком, даже если в данный момент на счетчике лимит газа превышен.

Если абоненты хотят загрузить средства на карты, но не могут выйти из дома из-за холодной погоды, то и в этом случае ПО постарается им помочь: " Сотрудники возьмут у них карты, пополнят баланс на терминалах и вернут. Просьба к нуждающимся в этих услугах писать через социальную сеть или на номер (077) 3 104 104 в "WhatsApp".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)