В настоящее время в Баку наблюдается 6-градусный мороз

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Баку температура воздуха составляет 6°C мороза.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, согласно информации на 18:00 интенсивность снега снизилась, однако снегопад продолжается в Агстафе, Балакене, Огузе, Габале, Шамахы, Гусаре, Алтыагадже, Гяндже, Товузе, Агдаме, Тертере, Нефтчале, Астаре, Барде, Бейлагане, Сарыбаше (Гах), Зардабе, Кюрдамире, Исмаиллы, Нафталане, Загатале, Губе, Маразе, Сальяне, Имишли, Биласуваре, Ярдымлы, Лерике, Набране, Агсу, Мингячевире, Хачмазе, Шамкире.

Скорость северо-западного ветра в Баку снизилась до 10-14 м/сек, на Абшероне до 18-23 м/сек. Высота волн на Каспии достигает 5,4 метра.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)