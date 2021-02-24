В настоящее время в Баку наблюдается 6-градусный мороз
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Баку температура воздуха составляет 6°C мороза.
Как передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, согласно информации на 18:00 интенсивность снега снизилась, однако снегопад продолжается в Агстафе, Балакене, Огузе, Габале, Шамахы, Гусаре, Алтыагадже, Гяндже, Товузе, Агдаме, Тертере, Нефтчале, Астаре, Барде, Бейлагане, Сарыбаше (Гах), Зардабе, Кюрдамире, Исмаиллы, Нафталане, Загатале, Губе, Маразе, Сальяне, Имишли, Биласуваре, Ярдымлы, Лерике, Набране, Агсу, Мингячевире, Хачмазе, Шамкире.
Скорость северо-западного ветра в Баку снизилась до 10-14 м/сек, на Абшероне до 18-23 м/сек. Высота волн на Каспии достигает 5,4 метра.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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