Данные по ситуации на автомагистралях Азербайджана в связи с непогодой

БАКУ /Trend/ - Обнародованы последние данные по ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана в связи со снежной и морозной погодой.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, в районе трассы Баку-Губа-госграница с Россией осадков не наблюдается, температура воздуха в Сиязаньском, Шабранском, Губинском и Гусарском районах составляет 8-10 градусов мороза. В районе дороги в Хыналыг осадков нет, фиксируются 15-18 градусов мороза. Движение транспорта в этих направлениях обеспечено.

В районе дороги Гилязи-Хызы осадков нет (фиксируются 10-12 градусов мороза), движение транспорта здесь обеспечено. В районе дороги Баку-Гобустан осадков не наблюдается, в Гобустанском районе зафиксированы 8-9 градусов мороза, на обочинах дороги - гололед. В районе дороги Гобустан-Шамахы-Муганлы осадков нет, в Шамахинском районе температура воздуха составляет 7-8 градусов мороза, с утра обледенелые участки, мосты, участки с крутыми поворотами здесь посыпаются песком и солью.

В районе дороги Муганлы-Агсу-Евлах осадков нет, в Муганлы фиксируются 7-8, Агсу - 3-5 градусов мороза, движение транспорта здесь обеспечено. В районе дорог Баку-Алят-Гаджигабул, Гаджигабул-Уджар-Евлах осадков нет, движение транспорта здесь обеспечено. В районе дороги Евлах-Гянджа-Газах-госграница с Грузией осадков не фиксируется, температура воздуха в Газахе составляет 1-2 градуса мороза, движение транспорта здесь обеспечено.

В районе дорог Муганлы-Исмаиллы, Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки осадков нет (9-10 градусов мороза), движение транспорта здесь обеспечено. В районе дороги Шеки-Гах-Загатала-госграница с Грузией осадков нет, фиксируются 3-4 градуса мороза, движение транспорта обеспечено.

В районе дороги Евлах-Шеки (Гёйбулаг) осадков нет, в Шеки фиксируются 5-6 градусов мороза, движение транспорта обеспечено. В районе дороги Гянджа-Хошбулаг осадков нет, температура воздуха составляет 8-9 градусов мороза, движение транспорта обеспечено. В районе дороги Шамкир-Гедабей без осадков, фиксируются 11-13 градусов мороза, движение транспорта обеспечено. Также обеспечено движение автотранспорта на дороге Алят-Астара-госграница с Ираном, в Астаре фиксируются 2-3 градуса мороза.

На дороге Масаллы-Ярдымлы движение транспорта так же обеспечено, в Масаллинском и Ярдымлинском районах осадков нет. На дороге Лянкяран-Лерик движение транспорта обеспечено, в Лянкяранском районе осадков нет (3-4 градуса мороза), в Лерике идет слабый снег (9-10 градусов мороза), движение транспорта обеспечено.

В районе дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз также без осадков, движение транспортных средств обеспечено.

(Текст: Кямаля Сеидова)