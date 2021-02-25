Улицы Баку до утра расчищались от снега и льда - ИВ (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Улицы Баку до утра расчищались от снега, сообщает в четверг Trend со ссылкой на городскую Исполнительную власть.

Согласно информации, улицы и проспекты столицы продолжали расчищаться от снега и льда, дороги посыпались песком и солью.

В течение дня эта работа будет продолжаться.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)