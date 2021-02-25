В Баку этой ночью было 6 градусов мороза - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Самая низкая температура в Азербайджане ночью и утром 25 февраля была зафиксирована в северо-восточных районах.

Об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, если в этих районах фиксировались 13-17 градусов мороза, в Габале, Загатале, Шеки температура воздуха составила 6-10 градусов мороза, низменных районах - до 5 градусов мороза.

«Интересно, что в Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, где зима обычно более суровая, этой ночью были зафиксированы 2-3 градуса мороза, что на 3 градуса выше фактической температуры воздуха в Баку. В Баку и на Абшероне в среднем фиксировались 6 градусов мороза, а в высоких точках города температура была еще ниже», - отметила Ибрагимова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)