Задержаны лица, намеревавшиеся попасть на освобожденные территории в обход постов - МВД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Задержаны граждане, пытавшиеся попасть на освобожденные от оккупации территории в обход постов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

"23 февраля около 11 часов вечера сотрудники Тертерского РОП задержали и доставили в отдел полиции лиц, намеревавшихся въехать в освобожденное село Суговушан в обход постов. Было установлено, что это житель Кельбаджарского района Туран Гасанли, житель Бардинского района Ихтияр Мусаев и житель Гянджи Арзу Мусаев", - говорится в сообщении.

В их отношении составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, которые затем были направлены в районные суды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)