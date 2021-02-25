Завтра температура воздуха в Азербайджане начнет повышаться

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня погода на территории Азербайджана начнет смягчаться, осадков не ожидается, сказала в четверг Trend директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, ночью в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит до 0 градусов.

"Сегодня и завтра в Баку и регионах страны осадков не ожидается, температура воздуха начнет повышаться", - сказала Мамедова.

(Текст: Кямаля Сеидова)