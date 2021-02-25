В этом году посещение памятника "Крик матери" в Баку будет организовано несколько иначе

БАКУ /Trend/ - В этом году, как и каждый год, народ Азербайджана с чувством скорби будет чтить незабвенную и светлую память жертв Ходжалинского геноцида, участвуя также в поминальных церемониях по этому поводу.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве внутренних дел, с учетом высокого риска заражения коронавирусом и требований действующего карантинного режима в этом году посещение расположенного в Хатаинском районе памятника в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида будет организовано иначе, чем в предыдущие годы.

Таким образом, граждане, желающие посетить памятник "Крик матери", в обязательно порядке должны быть в маске, не собираться группами более пяти человек для сохранения социальной дистанции. Граждане будут проходить к памятнику группами по пять человек и без остановки покидать территорию. Собрание людей вокруг памятника недопустимо. В целях обеспечения безопасного передвижения посетителей на улицах и проспектах в направлении памятника "Крик матери" движение транспорта будет ограничено.

"Эти требования предназначены только для защиты здоровья и безопасности граждан, и мы уверены, что посетители примут это с пониманием", – отметили в МВД Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)