Названы данные по возрастным категориям лиц, вакцинированных от коронавируса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы данные по возрастным категориям лиц, вакцинированных от коронавируса.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в четверг в Кабинете министров, 75 762 человека старше 65 лет были привиты первой дозой, 1 312 человек - второй дозой вакцины.

90 950 тысяч человек в возрасте 50-64 года были привиты первой дозой вакцины, 14 638 человек - второй дозой вакцины.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане в целом вакцинацию прошли свыше 207 тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)