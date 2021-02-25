Завтра в Баку воздух прогреется до 7 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 26 февраля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет около 0, в некоторых местах полуострова до 1 градуса мороза, днем 4-7 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана осадки не ожидаются, в некоторых местах возможен туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорье 12-16, днем 0-5 градусов мороза.

На Абшеронском полуострове 26-27 февраля ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)