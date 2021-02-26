В Национальной академии наук Азербайджана могут быть созданы виртуальные лаборатории

БАКУ /Trend/ - В научно-исследовательских учреждениях Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) рекомендовано создать виртуальные лаборатории.

Как передает в пятницу Trend, на общем онлайн-собрании Отдела гуманитарных и социальных наук НАНА для расширения связей между научно-исследовательскими учреждениями отдела и высшими учебными заведениями было рекомендовано создать базовые кафедры, а для укрепления международного научного сотрудничества - виртуальные лаборатории.

Также были обсуждены вопросы структурных изменений в Институтах истории имени Бакиханова, Философии и социологии, Фольклора, Национального музея истории Азербайджана. Было решено вынести данные вопросы на обсуждение в заседании Пленума НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)